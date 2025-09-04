Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Karagümrük'e Arjantinli ön libero: Bir yıllık anlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i transfer etti. Anlaşmanın bir sezonluk olduğu açıklandı.

Arjantin'in en köklü kulüplerindenRiver Plate'de 8 sezon oynayan; kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giyen Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'ün başarısı için mücadele edecek. Arjantinli oyuncu ile bir yıllık anlaşma sağlandı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

İstanbul kulübünün X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile bir sezonluk anlaşma sağladı. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

