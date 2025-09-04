Fatih Karagümrük'e Arjantinli ön libero: Bir yıllık anlaşma

Arjantin'in en köklü kulüplerindenRiver Plate'de 8 sezon oynayan; kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giyen Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'ün başarısı için mücadele edecek. Arjantinli oyuncu ile bir yıllık anlaşma sağlandı.

"A İ LEM İ ZE HO Ş GELD İ N"

İstanbul kulübünün X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile bir sezonluk anlaşma sağladı. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.