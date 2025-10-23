Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu!

Bahar doktor Çağlar rolü ile ekran karşısına çıkacak Anıl İlter gündemde! Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyer geçmişi izleyenler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

BAHAR DOKTOR ÇAĞLAR KİMDİR?

Bahar dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Yönetmenliğini Mehmet Can Bindal’ın üstlendiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizide bu sezon Profesör Doktor Çağlar Işıktan karakteriyle izleyici karşısına Anıl İlter çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Işıktan, kadın doğum uzmanı olarak dizinin yeni bölümlerinde yer alacak. Amerika’da doktorasını tamamlayan başarılı bir profesör olan Çağlar'ın geçmişte Rengin ile yolları kesişmişti.

ANIL İLTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Anıl İlter 3 Nisan 1981 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan İlter, bir dönem profesyonel futbol oynadıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kuşdili Oyunculuk Merkezi’nde eğitim alan oyuncu, ilk kez Ece dizisiyle televizyon dünyasına giriş yapmıştır.

Kariyerine kısa sürede önemli projeler ekleyen İlter, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Kızıl Elma, Kara Ekmek ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınmıştır. Ayrıca Bir Avuç Deniz ve Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde de rol almıştır.

Oyunculuk dışında çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmış, daha sonra kendi yapım şirketi Absürt Yapım’ı kurarak yapımcılığa yönelmiştir. 2009 yılında İpek Demirkan ile evlenen oyuncunun Nil adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2019 yılında boşanmıştır.

Anıl İlter Bahar dizisinde canlandırdığı Profesör Çağlar Işıktan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.