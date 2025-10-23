Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu!

Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar doktor Çağlar kimdir, Anıl İlter kaç yaşında, nereli gibi sorular gündeme geldi. MF Yapım imzasını taşıyan Bahar dizisi 3. sezonunda sürpriz bir transferle gündemde. Dizinin yeni bölümlerinde seyirci, başarılı oyuncu Anıl İlter’i “Profesör Doktor Çağlar Işıktan” karakteriyle izleme fırsatı bulacak.

Bahar doktor Çağlar rolü ile ekran karşısına çıkacak Anıl İlter gündemde! Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyer geçmişi izleyenler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı.

Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu! - 1. Resim

BAHAR DOKTOR ÇAĞLAR KİMDİR?

Bahar dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Yönetmenliğini Mehmet Can Bindal’ın üstlendiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizide bu sezon Profesör Doktor Çağlar Işıktan karakteriyle izleyici karşısına Anıl İlter çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Işıktan, kadın doğum uzmanı olarak dizinin yeni bölümlerinde yer alacak. Amerika’da doktorasını tamamlayan başarılı bir profesör olan Çağlar'ın geçmişte Rengin ile yolları kesişmişti. 

Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu! - 2. Resim

ANIL İLTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Anıl İlter 3 Nisan 1981 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan İlter, bir dönem profesyonel futbol oynadıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kuşdili Oyunculuk Merkezi’nde eğitim alan oyuncu, ilk kez Ece dizisiyle televizyon dünyasına giriş yapmıştır.

Kariyerine kısa sürede önemli projeler ekleyen İlter, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Kızıl Elma, Kara Ekmek ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınmıştır. Ayrıca Bir Avuç Deniz ve Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde de rol almıştır.

Bahar doktor Çağlar kimdir? Anıl İlter diziye Kadın Doğum Uzmanı olarak dahil oldu! - 3. Resim

Oyunculuk dışında çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmış, daha sonra kendi yapım şirketi Absürt Yapım’ı kurarak yapımcılığa yönelmiştir. 2009 yılında İpek Demirkan ile evlenen oyuncunun Nil adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2019 yılında boşanmıştır.

Anıl İlter Bahar dizisinde canlandırdığı Profesör Çağlar Işıktan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şimdi hasat zamanı! 20 bin ailenin geçim kaynağı oldu… Duyan Malatya’ya akın ediyor
