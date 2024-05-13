Fatih Tekke'nin muhabire verdiği tepki sosyal medyayı salladı! Beşiktaş taraftarlarını kızdırdı

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş ile oynanan karşılaşma sonrası sosyal medyada gündem oldu. Tekke'nin muhabirle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Alanyaspor - Beşiktaş maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşun sorularını cevaplayan ev sahibi ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

"Maça baktığımız zaman, iki takımdan biri, diğerine üstünlük kurabildi mi? sorusuna "Bizim maçtan mı bahsediyorsun? 90 dakika her istatistikte biz üstündük." karşılığını veren Fatih Tekke, ilginç bir çıkışta bulundu.

FATİH TEKKE: CESUR OYNAYAN BİR ALANYASPOR VARDI

Beşiktaş'a karşı oynanan oyunu değerlendiren Fatih Tekke, "Maçın hemen hemen tamamında üstün olan taraf Alanyaspordu. Cesur oynayan bir Alanyaspor vardı. Karşımızda eksik bir takım ama ismi Beşiktaş. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahip. Oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini yetenekleriyle sağlayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada gençlerin sahaya girmesi Beşiktaş adına sevindirici." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un hak ettiği bir konumda olduğunu dile getiren Tekke, "Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. İki haftada oyunlarımızın üzerine koymaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum." görüşlerini dile getirdi.