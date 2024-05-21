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Fatih Terim ayrılık sonrası ilk defa konuştu: Veda sözleri gündem oldu

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Fatih Terim ayrılık sonrası ilk defa konuştu: Veda sözleri gündem oldu
Fatih Terim, Yunanistan, Panathinaikos, Haber

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim, ayrılık sonrası Yunan basınına konuştu. Terim'in veda ederken dile getirdiği ifadeler şaşırttı.

Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim, Yunan basınına konuşarak dikkat çekici sözler kullandı.

ERT'ye konuşan Terim, "Nerede olursam olayım bana saygı ve sevgi gösterdikleri için Yunan halkına çok teşekkür ediyorum. Panathinaikoslu olmayan taraftarlardan bile saygı ve sevgi gördüğüm için gerçekten mutluyum." ifadelerini dile getirdi.

Fatih Terim ayrılık sonrası ilk defa konuştu: Veda sözleri gündem oldu - 1. Resim

FATİH TERİM: GEREKSİZ KALABALIK OLMASIN

Yunan muhabirin "Yunanistan'da zaferin binlerce babası var ancak yenilgiler yetim." şeklinde bir ifadeniz var. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna cevap veren Fatih Terim, "Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Her zaman söylemişimdir. Gelen oyuncuları karşılamak yerine giderken uğurlamak daha önemli. Gereksiz kalabalık da olmasın zaten. Gereksiz kalabalık yerine az ama samimi sevgi daha iyidir." açıklamasında bulundu.

Atina'daki macerası 6 ay süren Terim, 26 resmi maçta 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
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