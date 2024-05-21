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Galatasaray'dan derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu kararı

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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonluk, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe derbisinden istediği sonucu alamayan Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nu hazırladığı belirtildi.

Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek şampiyonluk fırsatını tepen Galatasaray, pazar akşamı Konyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması durumunda 100 puanla 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Derbi hezimeti sonrası takıma moral konuşması yapan teknik direktör Okan Buruk'un sezonu şampiyon tamamlayacaklarına olan inancını yineledi.

Soyunma odasında takıma konuşma yapan Buruk'un mağlubiyeti unutup, Konyaspor'a odaklanmaları gerektiğini bildirdi.

Galatasaray'dan derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu kararı - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Son haftalardaki forma şansını kaybeden Kerem Aktürkoğlu'nun Konyaspor maçında ilk 11'de olacağı öğrenildi.

Derbide cezalı duruma düşen Hakim Ziyech'in yerine olması beklenen Kerem'in sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ın ise sağ kanatta forma giyeceği öğrenildi.

Bu sezon 53 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Derbi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk mesajı vererek şu sözleri kullandı:

"Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonuğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.''

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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