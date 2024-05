Kerem Aktürkoğlu - Mert Hakan Yandaş gerilimi sürüyor! Galatasaraylı isimden çok sert açıklama

Kerem Aktürkoğlu, dün yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız oyuncu, Fenerbaçe'den Mert Hakan Yandaş ile yaşadığı gerilime atıfta bulunarak 'Galatasaray kaptanı onların seviyesine inmez' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gerilimin yüksek olduğu derbi öncesi takımlar sahaya çıktıkları sırada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tartıştı. İki futbolcuyu, sahaya giren güvelik görevlileri ayırdı.

Dün yaşanan olayın ardından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

GALATASARAY KAPTANI HAK ETTİĞİ CEVABI VERİR, ONLARIN SEVİYESİNE İNMEZ

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; "Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir ancak; onların seviyesine inmez. Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz." dedi.