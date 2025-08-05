Bugün maç var mı, kimin maçı var? 5 Ağustos Salı bugünkü maçlar takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda birbirinden kritik maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Devler arenasında grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak isteyen takımlar, tur için avantajlı skorlar elde etmeye çalışacak. Peki, Bugün maç var mı, kimin maçı var?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

5 Ağustos bugünkü maçlar programı, Avrupa kupalarının heyecanını ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemeleri, sezon öncesi futbol tutkunları için dolu bir gün sunuyor.

Maçların yayıncı bilgileri bazı karşılaşmalarda henüz açıklanmazken, gün içerisinde kulüplerin resmi hesaplarından veya UEFA platformlarından takip edilebilir.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 AĞUSTOS SALI

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 / Malmö FF - Kopenhag

21:00 / Shkendija 79 - Karabağ

21:00 / Dinamo Kiev - Pafos FC

21:45 / Rangers - Viktoria Plzen

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 / Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

21:45 / KI Klaksvik - Neman Grodno