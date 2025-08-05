Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı!

İsveç temsilcisi Malmö ile Danimarka’nın güçlü kulüplerinden Kopenhag, Şampiyonlar Ligi yolunda karşı karşıya geliyor. Peki, Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda nerede izlenir? Karşılaşmanın tüm detayları, saat bilgisi ve yayın durumu netleşti.

MALMÖ - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Malmö - Kopenhag mücadelesi futbolseverlerin yakın takibinde.

Malmö - Kopenhag maçının televizyon ya da dijital yayın platformlarında canlı yayını bulunmuyor. Yayıncı kuruluş hakkında bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

MALMÖ - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. ön eleme turu heyecanı 5 Ağustos 2025 Salı günü devam ediyor.

Malmö ile Kopenhag arasında oynanacak ilk maç Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

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MALMÖ - KOPENHAG MAÇI HAKEMİ KİM, NEREDE OYNANACAK?

Malmö ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, Polonya'nın Lublin kentinde bulunan Arena Lublin Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA’nın Malmö - Kopenhag maçı için görevlendirdiği isim ise Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro oldu.