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Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadeleleri hız kesmeden sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Malmö ile Kopenhag arasındaki dev eşleşmede ilk randevu bugün oynanacak. Futbolseverler ise Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir sorularının cevabını arıyor.

İsveç temsilcisi Malmö ile Danimarka’nın güçlü kulüplerinden Kopenhag, Şampiyonlar Ligi yolunda karşı karşıya geliyor. Peki, Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda nerede izlenir? Karşılaşmanın tüm detayları, saat bilgisi ve yayın durumu netleşti.

MALMÖ - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Malmö - Kopenhag mücadelesi futbolseverlerin yakın takibinde.

Malmö - Kopenhag maçının televizyon ya da dijital yayın platformlarında canlı yayını bulunmuyor. Yayıncı kuruluş hakkında bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı! - 1. Resim

MALMÖ - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. ön eleme turu heyecanı 5 Ağustos 2025 Salı günü devam ediyor.

Malmö ile Kopenhag arasında oynanacak ilk maç Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. 

Malmö - Kopenhag maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları başladı! - 2. Resim

MALMÖ - KOPENHAG MAÇI HAKEMİ KİM, NEREDE OYNANACAK?

Malmö ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, Polonya'nın Lublin kentinde bulunan Arena Lublin Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA’nın Malmö - Kopenhag maçı için görevlendirdiği isim ise Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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