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Konferans Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konferans Ligi, Başakşehir, Viking, Spartak Trnava, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan'ın Cherno More takımını 1-0 ve 4-0'lık galibiyetler sonucu eleyen Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Konferans Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. RAMS Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri - 1. Resim

İLK MAÇ 21 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA

Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. İstanbul temsilcisi, ilk karşılaşmada iç rakibini konuk edecek.

PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)

FCSB (Romanya) - Drita (Kosova) / Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)

Strasbourg (Fransa) / Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)

Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya) / Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova) / Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)

Viking (Norveç) - Başakşehir / Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)

Crystal Palace (İngiltere) / Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya) / Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)

Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)

Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan) / AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)

Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan) / Fiorentina (İtalya)

AIK (İsveç) - Györi (Macaristan) / Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)

Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus) / Rayo Vallecano (İspanya)

Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan) / St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş

Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz) / Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç) / Mainz 05 (Almanya)

Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya) / Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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