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Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman? Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman? Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda heyecan dorukta. İskoçya temsilcisi Rangers, kendi sahasında Çekya'nın güçlü ekiplerinden Viktoria Plzen’i ağırlayacak. Clement Turpin yöneteceği Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman merakla araştırılmaya başlandı.

Rangers - Viktoria Plzen maçı için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçları başladı. Peki, Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman?

RANGERS - VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynanacak olan Rangers - Viktoria Plzen maçının yayıncısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Yayıncı kanal belli olduğunda haber güncellenecek.

Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman? Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek - 1. Resim

RANGERS - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskoçya’nın köklü kulübü Rangers ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen arasındaki karşılaşma 5 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati 21.45 olarak açıklandı.

Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman? Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek - 2. Resim

RANGERS - VIKTORIA PLZEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İskoçya’nın Glasgow şehrinde, Rangers’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ibrox Stadı’nda oynanacak. UEFA'nın resmi organizasyonu kapsamında gerçekleşecek olan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Rangers - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman? Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek - 3. Resim

RANGERS - VIKTORIA PLZEN MUHTEMEL 11

Rangers: Jack Butland, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barisic, Nicolas Raskin, Joe Rothwell, Mohamed Diomande, Oliver Antman, Djeidi Gassama, Danilo

Viktoria Plzen: Martin Jedlička, Luděk Jemelka, Filip Marković, Fortune Bassey Dweh, Adam Spačil, Lukáš Červ, Jan Panoš, Milan Havel, Václav Pilař, Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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