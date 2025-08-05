İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği Dinamo Kiev - Pafos mücadelesi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Dinamo Kiev - Pafos maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

DİNAMO KİEV - PAFOS MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile Pafos karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Yayın hakkını alacak kanal duyurulduğunda kamuoyuyla paylaşılacak. Şu an için karşılaşmanın şifresiz ya da ücretli platformlarda yer alıp almayacağı netleşmedi.

DİNAMO KİEV - PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev ile Pafos arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 5 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.00 olarak açıklandı.

DİNAMO KİEV - PAFOS MAÇI NEREDE, HAKEMİ KİM?

UEFA'nın belirlediği takvime göre oynanacak karşılaşma, Polonya'nın Lublin şehrinde bulunan Arena Lublin Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın hakemlik görevini İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer üstlenecek.