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ABD'de korku dolu anlar! Banliyö treni cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin New York ile New Jersey eyaletlerini bağlayan banliyö tren hattında dün sabah erken saatlerde çıkan yangında 13 kişi dumandan zehirlendi. Alevler arasında mahsur kalan yolcular panik dolu anlar yaşadı.

ABD’nin New York ile New Jersey eyaletlerini bağlayan banliyö tren hattında dün 06.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

TREN HATLARI 5 SAAT ASKIYA ALINDI

Alevlerin ilk olarak New Jersey'nin Jersey City kentindeki Newport İstasyonu'nda yükseldiğini kaydeden yetkililer, New York ve New Jersey'deki çok sayıda hızlı bir transit sistemi olan PATH tren hatlarının yaklaşık 5 saat askıya askıya alındığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA YOLCU VAGONLARDA MAHSUR KALDI

13 kişinin dumandan zehirlendiği ve 9’unun tedavi için hastaneye kaldırıldığı yangının başladığı sıralarda, çok sayıda yolcunun vagonlarda mahsur kalması sonucu panik yaşandı. Görgü tanıkları, vagonların kapısının açılmasıyla yolcuların panikle kaçmaya çalıştığını söyleyerek zaman zaman patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

Yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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