Arazinde izinsiz kamp kurmuşlardı! Çiftçiden akılalmaz müdahale: Görüntüler viral oldu

İlginç olay, 8 Temmuz’da Fransa’da yaşandı. Fransız bir çiftçi, Hautes-Vosges bölgesindeki arazisine çok sayıda karavanın izinsiz kamp kurması üzerine akılalmaz bir yöntem geliştirdi. Loic Madre isimli fotoğrafçı ise olayı anbean görüntüleyerek YouTube hesabına yükledi.

TARLANIN ETRAFINA PÜSKÜRTTÜLER

Videoda, traktörlerin galonlarına yüklenen su ve gübre karışımının etrafa püskürtüldüğü görülüyor. Bununla birlikte, kamp yapan kişilerden birinin tepki olarak hareket halindeki traktörün kenarına tutunduğu, öfkeyle yumruğunu salladığı ve sonunda çamurlu zemine düştüğü anlar da videoda yer alıyor.

''YARDIM İSTEDİK AMA HİÇBİR ŞEY OLMADI''

Daha önce yetkililere çağrıda bulunduklarını bildiren arazinin sahibi "Başka seçeneğimiz yoktu. Yetkililerden yardım istedik ama hiçbir şey olmadı. Bu yüzden kendimiz harekete geçtik." ifadelerinde bulundu.

''GÜNÜN EN İYİ HİSSETTİREN KLİBİ''

Sosyal medyada dolaşan görüntüler kısa zamanda viral olurken, birçok kişi çiftçinin kararlı duruşunu tebrik etti.

Bir kullanıcı videoyu "günün en iyi hissettiren klibi" olarak nitelendirirken, bir diğer kullanıcı ise "İşte buna doğal caydırıcılık denir. Saygılar!" yorumunda bulundu.

KOKUYA DAYANAMADILAR

DailyMail’in haberine göre, olayın ardından bir takım sorunların yaşandığı, ancak kampçıların birkaç gün içinde kötü kokuya dayanamayıp alandan uzaklaştığı kaydedildi.

Olay, Avrupa genelinde yalnızca kırsal tarım arazilerinde değil, aynı zamanda özel konutlarda da gecekondu işgali vakalarının arttığı bir dönemde yaşandı.