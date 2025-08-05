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Gaziantep elektrik kesintisi sorgulama! 5 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep elektrik kesintisi sorgulama! 5 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
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Gaziantep elektrik kesintisi 5 Ağustos Salı günü etkili oluyor. Çeşitli ilçelerinde yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar Gaziantep elektrik kesintisi sorgulama sayfasını araştırıyor. Toroslar Elektrik'in paylaştığı bilgilere göre 5 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi ne zaman gelecek belli oldu.

Vatandaşlar Gaziantep elektrik kesintisi sorgulama sayfasını araştırıyor. Toroslar Elektrik'in paylaştığı bilgilere göre 5 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 

5 AĞUSTOS GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

5 Ağustos Salı günü Gaziantep'in birçok ilçesinde anlık ve planlı kesintiler yaşanıyor. Duyurulan planlı kesintiler şu şekilde:

Şahinbey:

Tarih: 5 Ağustos 2025

Saat: 09:00 - 15:00

Oğuzeli:

Tarih: 5 Ağustos 2025

Saat: 09:30-17:00

Tarih: 5 Ağustos 2025:

Saat: 11:00-13:30

Gaziantep elektrik kesintisi sorgulama! 5 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi ne zaman gelecek? - 1. Resim

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Gaziantep elektrik kesintisi detayları paylaşıldı. Şahinbey, Oğuzeli, Araban,  İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Şehitkamil ve Yavuzbey ilçelerinde anlık elektrik kesintisi yaşanıyor. Çalışmaların devam ettiğini bildiren Toroslar Edaş üzerinden elektrik kesintileri sorgulanabiliyor. 

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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