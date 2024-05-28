Fatih Terim'e sürpriz misafir! Caner Erkin, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu'nu ağırladı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, milli takımdan eski öğrencileri ile Bodrum'da buluştu.
Futbol liglerinin tatile girmesiyle oyuncular Bodrum'a akın etti.
Inter'de şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Hull City'den Ozan Tufan ve Eyüpspor'dan Caner Erkin, eski teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.
Bodrum'da gerçekleşen buluşmanın görüntüsü sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Panathinaikos'tan ayrılan Terim, takımını Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmıştı.
Finalde Aris'i 1-0 yenen Atina ekibi şampiyonluğa uzanmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor