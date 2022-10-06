Fatih Terim'le anılan Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu

La Liga'ya 8 maçta 1 galibiyetle başlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 1 puan alanbilen Sevilla, çareyi teknik direktör değiştirmekte buldu.

Dün akşam Borussia Dortmund'a evinde 1-4 mağlup olan Endülüs ekibi, Julen Lopetegui'nin yerine Jorge Sampaoli'yi getirdi.

FATİH TERİM YAZILMIŞTI

Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı. Arjantinli hoca ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 62 yaşındaki Sampaoli, son olarak Marsilya'yı çalıştırmıştı.

Sevilla teknik direktörlüğü için Fatih Terim'in de adı geçmişti.