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Federasyon affetmedi! Puan silme cezası şoka uğrattı

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Federasyon affetmedi! Puan silme cezası şoka uğrattı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 2 puan silme cezası verildi. Sürpriz karar sonrası lig sıralamasında değişiklik yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, federasyondan aldığı haberle yıkıldı.

Ada temsilcisi finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 puan silme cezası aldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2022-2023 sezonunda finansal kuralları ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

Ceza öncesinde ligde 29 puanla 15. sırada yer alan Everton, 27 puanla 16. sıraya geriledi.

Everton'a 2023'ün kasım ayında da 10 puan silme cezası verilmiş, kulübün itirazı sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü.

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Düzenleyen:  - Spor
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