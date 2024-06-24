Fenerbahçe 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tanıttı.
Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin, iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, “Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi” ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı