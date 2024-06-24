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Fenerbahçe 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Forma Tanıtımı, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tanıttı.

Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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