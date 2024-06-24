Alman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor?

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon boyunca sergilediği performans ve mili takımdaki etkili futbolu dünya devlerinin ilgisini çekti. Alman basını, Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu liste başına yazdığı belirtildi. Fenerbahçe ise genç yıldızını 30 milyon eurodan aşağı satmak istemiyor.

Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Nuri Şahin Alman devine götürmek için devrede

Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Nuri Şahin Alman devine götürmek için devrede

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.

Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine aradığı sol bek için ilk alternatifinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu bir kez daha okuyucularına duyurdu.

FENERBAHÇE FERDİ KADIOĞLU İÇİN DORTMUND'DAN 30 MİLYON EURO İSTEYECEK

Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Dortmund'un başarılı oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi.

Öte yandan sarı lacivertli ekibin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

Haberde yer alan detayda 24 yaşındaki yıldızın EURO 2024'te gösterdiği performansa da yer verilirken, milli futbolcunun topla arasının iyi olduğuna ancak defansif olarak geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BU YIL Kİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro.