Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor?

Alman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor?

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon boyunca sergilediği performans ve mili takımdaki etkili futbolu dünya devlerinin ilgisini çekti. Alman basını, Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu liste başına yazdığı belirtildi. Fenerbahçe ise genç yıldızını 30 milyon eurodan aşağı satmak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.

Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine aradığı sol bek için ilk alternatifinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu bir kez daha okuyucularına duyurdu.

Alman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor? - 1. Resim

FENERBAHÇE FERDİ KADIOĞLU İÇİN DORTMUND'DAN 30 MİLYON EURO İSTEYECEK 

Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Dortmund'un başarılı oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi.

Öte yandan sarı lacivertli ekibin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

Haberde yer alan detayda 24 yaşındaki yıldızın EURO 2024'te gösterdiği performansa da yer verilirken, milli futbolcunun topla arasının iyi olduğuna ancak defansif olarak geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Alman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor? - 2. Resim

FERDİ KADIOĞLU'NUN BU YIL Kİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro.

Alman Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! Fenerbahçe ne kadar bonservis istiyor? - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldıBademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti: Acılı anneden yürek yakan ölümde ihmal iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nihat Kahveci'den Arda Güler hakkında yürekleri ferahlatan sözler: Buradan herkes duysun kesin 11'de - SporEski milli futbolcudan Arda Güler çıkışıUEFA, Berat Uluğ'a acımadı! Ronaldo'yla fotoğrafa 'sıfır tolerans' - SporUEFA, Berat'a acımadı!Türkiye A Milli Takımı'nda Çekya maçı öncesi şoke eden kaleci Doğan Alemdar sakatlığı! Sol diz ön çapraz bağında kopma - SporÇekya maçı öncesi şoke eden sakatlıkTFF Başkanı Büyükekşi'den 'Arda Güler' ve 'Montella' açıklaması - SporTFF Başkanı'ndan 'Arda Güler' açıklamasıTürkiye-Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek - SporTürkiye-Çekya maçının hakemi belli olduArda Güler tartışmalarına o siyasetçi de dahil oldu... Bu iddia çok konuşulacak, 3 isme işaret etti - SporArda Güler krizine o siyasetçi de dahil oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...