Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Nuri Şahin Alman devine götürmek için devrede

Ferdi Kadıoğlu'na transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu son olarak Nuri Şahin'in başına geçtiği Borussia Dortmund'un radarına girdi.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe satmak istemiyor ancak Başkan Ali Koç, gelecek tekliflere göre oyuncunun satışına onay verebilir.

NURİ ŞAHİN DEVREDE

Sabah'ın haberine göre Ferdi Kadıoğlu'nun bir talibi daha çıktı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund da Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden takımlar arasındaki yerini aldı.

Haberde Borussia Dortmund'un kısa süre içinde milli futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı vurgulandı.

ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaklaşık 2 hafta önce Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geride bıraktığımız sezon toplam 51 maça çıkıp 4324 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.