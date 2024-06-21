ÖZEL RÖPORTAJ | Ferdi Kadıoğlu: Beni bek oynatan ilk hoca Vitor Pereira

A Milli Takım'ın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu ile kamp merkezinde buluştuk. Gürcistan maçında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendiren Kadıoğlu, Portekiz'e karşı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini belirtti.

ÖZEL RÖPORTAJ - FERHAT KIZILTAŞ EURO 2024 F Grubu'nda oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 deviren A Milli Takım, yarın akşam Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Ay-yıldızlıların genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile Barsinghausen'deki kamp merkezinde bir araya geldik.

Gürcistan maçından sonrası yaşanan mutluluğu dile getiren Ferdi, "Dortmund'dan Hannover'e yaptığımız otobüs yolculuğumuz çok keyifliydi. Keyifli bir atmosfer vardı otobüste. Hatta kamp alanına döndüğümüzde de herkes çok mutlu ve heyecanlıydı. Biliyorsunuz ki Avrupa Futbol Şampiyonası’na tarihimizde ilk defa galibiyetle başlıyoruz. O yüzden uyumakta da zorluk çektik. Çünkü heyecanlı ve mutluyduk." dedi.

Gürcistan’a karşı alınan 3-1’lik galibiyetinin genel bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Maçtan sonra neler hissettin, nasıl uyudun?

Maça çok iyi başladık. Hepimiz için çok iyi bir galibiyet oldu. Kazanmak takım için harika oldu. Aslında baktığınızda çok etkili başladığımız bir karşılaşmaydı. 1-0 öne geçtik hatta hemen ardından ikinci golü de attık. Ofsayttan dolayı iptal oldu. Sayılmayan o golün ardından bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün ardından Gürcistan 1-1’i yakaladı. Skor 1-1’e geldikten sonra biraz zorlandık. Hatta rakip bu süreçte ikinci gole de yaklaştı. İkinci yarı itibarıyla bir şeyleri değiştirmeye çalıştık. Çünkü rakibimiz çok geriye yaslanıyordu ve bizim de ileri doğru çıkmamız gerekiyordu. Beklerimize çok iş düşüyordu buna ben de dahildim. Pozisyon bulmak zorundaydık. Sonrasında bazen kontrataklar yakalasalar da bizim aleyhimize giden pozisyonlar sonuç bulmadı.

Ardından Arda Güler’in attığı gol işleri değiştirdi. Muazzam ötesi bir gol attı. Son dakikalarda Samet’in bir pozisyonu var çizgi üzerinden çıkarttığı. O da muazzam bir kurtarış. Bu kurtarışın ardından gelen üçüncü golümüz maçtan 3-1 galip ayrılmamıza sebep oldu. Tabii ki de çok mutluyduk. Otobüsle geçirdiğimiz dönüş yolu çok keyifliydi. Keyifli bir atmosfer vardı otobüste. Hatta kamp alanına döndüğümüzde de herkes çok mutlu ve heyecanlıydı. Biliyorsunuz ki Avrupa Futbol Şampiyonası’na tarihimizde ilk defa galibiyetle başlıyoruz. O yüzde uyumakta da zorluk çektik. Çünkü heyecanlı ve mutluyduk.

Son yılların en formda oyuncusu olmana rağmen eksik olduğun tarafların var mı?

Daha çok ofansif bir oyuncuyum. Ama son iki yıldır kendimi defansif anlamda da geliştirdim. Daha fazla gelişebilir miyim? Yüzde yüz. Ama defans aksiyonlarının bireysel değil de sistemsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sisteme bağlı bir aksiyonun olduğunu düşünüyorum. Eğer takım halinde iyi bir baskı yaparsanız ve kompakt olursanız bu kez defans oyuncuları için de daha iyi olur.

Çekya’dan sonra turnuvanın en genç ikinci takımıyız. Bu milli takımın potansiyelini nasıl görüyorsun ve neler başarabilirsiniz?

Bizim takımımızda hem çok genç futbolcular var, bunun yanında deneyimli isimler de var. Herkesin birbirleriyle olan ilişkisi çok iyi. Herkes çok çalışkan. Bir hedef doğrultusunda herkes bir şeyler başarmak istiyor. Ama bunu başarabilmek için öncelikle gruptan çıkmamız gerekiyor. Turu geçtikten sonra biraz şansa da bağlı, gelecek rakipler de önemli. Amacımız bu şekilde ilerlemek.

Portekiz’e karşı oynayacaksınız ve Cristiano Ronaldo ile karşılaşacaksın. Neler hissediyorsun?

Gürcistan maçı sonrası kampa döndüğümüzde Portekiz - Çekya maçını seyretme fırsatımız oldu. Son dakikada gol buldular, bizim için iyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyorum ama bizim yapmamız gereken tek şey var o da en iyi şekilde bu maça hazırlanmak. Portekiz gibi bir takıma karşı oynamak bize mutluluk verecek. Özellikle galibiyetle ayrılırsak daha da önemli olacak. Çünkü Portekiz’e karşı, resmi bir maçta galibiyetimiz yok. Portekiz, Ronaldo ve Bernardo Silva gibi dünya standardında futbolculara sahip. Onlara karşı en iyi şekilde hazırlanıp sahaya çıkacağız.

Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi sahada neler hissettin? Hepiniz kaleye doğru koşmaya başladınız. Unutulmaz bir an olduğunu düşünüyor musun?

Açıkçası çok güzel bir andı. Kalecileri bizim ceza sahasının içindeydi. Top sekti bir şekilde önümüze düştü ve Kerem’in koşusunu gördük. Bir anda anlık olarak da yedek kulübesinin bizimle geldiğini gördüm. Çünkü biliyorsunuz ki gol ortalaması da çok çok önemli bu durumda. O yüzden gole giderken de çok mutluyduk ve golden sonra da hep beraber sevindik.

Avrupa’da birçok büyük kulübün seni takip ettiğini biliyoruz ve şu an Avrupa’nın en büyük vitrini olan şampiyonada forma giyiyorsun. Bu durum için neler düşünyorsun?

Baktığınız zaman Fenerbahçe’de çok güzel bir sezon geçirdim. Ama şu an itibariyle sadece A Milli Takım’a odaklandım. Tam manasıyla Milli Takım’a kontsantre oldum. Çünkü burada çok güzel bir deneyim yaşamak ve ne kadar ileri gidebilirsek o kadar gidebilmek istiyoruz.

Sakatlık süreciyle ilgili Vincenzo Montella, senin ile Zeki Çelik arasında bir tercih yapacağını söylemişti. Sakatlığın ne durumda ve şu an sahada yüzde 100’ünü verebiliyor musun?

Ufak tefek problemlerim olmuştu. O yüzden bu problemler nedeniyle ilk iki hazırlık maçında sorun olmasın diye riske girmemeyi tercih ettik. Ama Gürcistan maçında hepimiz gördük ben de gördüm, yüzde 100 olarak geri geldim. O yüzden tam anlamıyla iyileştiğimi söyleyebilirim. Gelecek maçlar için de tam manasıyla hazırım.

Montella ile bambaşka bir oyun sisteminde yer alıyorsun. Bu oyun tarzı içerisinde kendini ne kadar rahat hissediyorsun. Montella ile uyumun nasıl?

Montella’nın sisteminde kendimi çok rahat hissediyorum. Kendisi çok taktiksel bir hoca ve buna çok önem veriyor. Video analizlerle dışardaki teoriyi sahaya yansıtıyor. Bireysel olarak da sizinle konuşup, birçok şeyi öğretiyor. Gayet de uyumluyuz.

Samet Akaydin, Gürcistan’a karşı harika oynadı. Kendisi milli takıma seçilirken eleştiriler almıştı. Fenerbahçe’den arkadaşı olarak haksızlık edildiğini düşünüyor musun?

Açıkçası Samet’in performansından dolayı çok mutluyum. Onu bu kadar özgüvenli görmek bizi mutlu etti. Samet hem eğlenceli hem de keyifli bir arkadaşımız. Karakter olarak da çok düzgün bir insan. Özgüvenli olduğu müddetçe çok iyi bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden milli takımda çok özgüvenli bir şekilde oynadığını bildiğimiz için de gönlümüz rahat bir şekilde onla beraberiz. Gürcistan maçında bize verdiği katkı çok mutlu etti.

Arda Güler’i yakından tanıyorsun. Sence Real Madrid’e gittikten sonra nasıl bir değişim yaşadı?

Arda’nın Fenerbahçe zamanında da ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyorduk. Arda ile ilgili şunu söyleyebilirim; Real Madrid’e gittikten sonra fiziksel gücünü arttırdığını görüyoruz. Geliştirdiği noktalardan bir tanesi bu. Sezonun ilk yarısında biraz şanssız sakatlıklar yaşadı ama daha güçlü döndü çünkü diğer tarafa baktığınızda bu tarz zorluklar sizi de geliştirir. O yüzden buraya geldiğimde de onun ne kadar güçlü geri geldiğini gördük. Ve özgüvenli bir şekilde gördük. Yeteneği tartışılmaz, tabiri caizse kadife ayak. Topu ayağına aldığında ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

Fenerbahçe’de birçok teknik direktörle çalıştın. Ofansif bir oyuncu olarak gelmene rağmen seni bek olarak kullanma konusunda ilk önce kim ikna etti?

Ofansif pozisyondan beni ilk kez bek pozisyonuna çeken hoca Vitor Pereira’ydı. Beni kanat beki olarak kullanıyordu. İlk geldiği dönemde beni merkezden beke çekmişti. Çünkü o dönemlerde Fenerbahçe’de üç tane stoper ile oynuyorduk. Daha sonrasında İsmail Kartal da beni sol bek olarak kullandı.

Aslında nasıl oldu da orta sahadan beke geçtim tam olarak ben de anlamadım Ama ilk olarak beni beke çeken Vitor Pereira’ydı. Beni ofansif pozisyondan kanat beki olarak değerlendirmişti. Birçok hocanın ise bana katkısı olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak pozisyon değişikliği anlamında bana yerimin neden değiştiğini anlatan isimler dile getirdiğim teknik adamlardı.