Yunus Akgün, EURO 2024'e hazır! "Hocamız İtalyan, fiziksel olarak farklı olacağız"

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün ile kampta bir araya geldik. Almanya'daki dev turnuvaya hazır olduklarını belirten Yunus, "Gerçekten mükemmel çalışıyoruz. Çift idman yapıyoruz. Herkes çok hazır. Açıkçası fark oluşturacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin, Gürcistan maçı öncesi açıkladı! İrfan Can Kahveci ve Arda Güler oynayacak mı?

ÖZEL | Kenan Yıldız ve Can Uzun, EURO 2024 öncesi hayallerini anlattı! "Rol modelim İlhan Mansız"

FERHAT KIZILTAŞ'ın haberi A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

Dev mücadele 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Dortmund'daki Bvb Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi A Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün ile Barsinghausen'de bulunan kamp merkezinde bir araya geldik.

Turnuvaya hazır olduklarını söyleyen Yunus, Montellla önderliğinde EURO 2024'te fiziksel açıdan fark oluşturacaklarını söyledi.

YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

Yunus öncelikle başarılar, ilk Avrupa Şampiyonası heyecanın ve kısa bir süre kaldı. Heyecanlı mısın, kamp ortamı nasıl geçiyor, hazırlıklar nasıl ilerliyor?

Tabii ki hepimiz heyecanlıyız. Çok iyi çalışıyoruz, her şey çok güzel gidiyor, ortamımız çok güzel. Aslında herkes sabırsız ve turnuvanın bir an önce başlamasını istiyor. İlk maçlar başladı, izlerken bile içimiz kıpır kıpır oldu, heyecan bastı ve bir an önce başlasın diyoruz. Çünkü neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah turnuvanın sonu da bizler için güzel olur.

Akşamları hep beraber oturup, sohbet ediyoruz. İdmana çok konsantre oluyoruz ve öncesinde analiz yapıyoruz. Herkesin çok hevesli olduğunu görüyoruz. Turnuvanın ilk maçı olan Almanya - İskoçya maçını izledik ve hemen maçların başlamasını istedik.

Leicester City'de şu an Chelsea’nin teknik direktörü olan Enzo Maresca ile çalışmıştın ve tecrübeli hoca seni sağ kanat dışında 10 numara pozisyonunda da değerlendirmişti. Milli Takım özelinde kendini hangi pozisyonda daha rahat hissediyorsun?

Montella ile daha önce çalışmıştım ve beni sağ kanatta oynatmıştı ama Adana Demirspor’da oynarken zaman zaman on numara olarak da beni değerlendirmişti. Maresca beni beklemediğim bir pozisyonda oynatmıştı ama bu mevkii de iyi oynadığımı düşünüyorum ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Tabii ki daha rahat hissettiğim yer neresi derseniz sağ açıkta oynamak derim. Sağ kanatta oynamak beni daha mutlu ve rahat hissettiriyor.

EURO 2008 herkesin aklında kalan bir turnuva, söz konusu turnuvanın ardından başarı beklentisi karşılanamadı. Sadece bizim nezdimizde değil, dünya futbolunun ikon isimleri de turnuvanın sürprizlerinden birini Türkiye olarak gösteriyor. Senin için Türkiye’nin tekrar 2008’deki başarıyı yakalayabilmesi, yarı final oynaması sürpriz olur mu?

Bazıları için sürpriz olabilir, sürpriz olduğunu söyleyenler var ama biz cidden çok kaliteli bir takımız. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Çok da genç bir takımız, deneyimli oyuncularımız da var tabii ki. Ama biz aramızda konuştuğumuz zaman en önemli hedefimizi gruptan çıkmak olarak düşünüyoruz. Tabii ki de hayaller kuruyoruz, bence başarabiliriz. Yarı finalleri, çeyrek finalleri sürpriz olarak görmüyoruz. Takımımız çok iyi çalışıyor ve çok iyi oyunculardan kurulu. Biz sahada beraber hareket ettiğimiz sürece yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Montella hocamızın geldiği ilk dönemde Hırvatistan maçıyla beraber bunu göstermiştik. O maçta çok iyi mücadele etmiş ve kazanmıştık. Hedeflerimiz büyük ancak adım adım ilerleyerek önceliğimizi gruptan çıkmaya veriyoruz.

Montella ile beraber çalıştık ve beni zaman zaman farklı pozisyonlarda görevlendirdi demiştin. Şu an Milli Takım’ın taktiksel şablonunda kendini oyunun neresinde konumlandırabilirsin?

Kaliteli isimlerden kurulu bir takımız. Çoğu oyuncumuz çok iyi sezon geçirerek buraya geldi. Tabii ki de kendimi sağ açık olarak konumlandırıyorum ama Montella hocamız bana nerede görev verirse orada oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Oynasam da oynamasam da elimden geleni yaparım. Bizim takım içindeki en büyük bağımız, oynasak da oynamasak da birbirimize destek oluşumuzdan geliyor. Bu yüzden de bu durum bizi çok iyi yerlere getirecek. Gerçekten çok kaliteli bir ekibiz ve ortamımız çok güzel. Dediğim gibi bana hangi pozisyonda görev verilirse verilsin ben elimden gelenin en iyisini yapacağım ama sağ açıkta oynamak daha iyi olabilir.

EURO 2024’teki rakiplerimizi incelediğimiz zaman önümüzde bir Gürcistan maçı var. Kamuoyunda rehavet havası söz konusu ve sanki 3 puan cepte algısı var. Kampta böyle bir hava var mı?

Açıkçası, Gürcistan takımını küçümsemek mümkün değil. Böyle maçlar çok zor oluyor. Biz bunun bilincindeyiz. Favori olarak biz gözüküyoruz ama buradaki her maçın çok zor olacağının farkındayız. Duruma maç maç bakıyoruz. Gürcistan’ı iyi çalışıyoruz ve iyi analiz ediyoruz. Tabii ki de zor maç olacak ama ilk maçı kazanıp moralimizi yükseltmek istiyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum ve takım olarak bu maça odaklandığımızı söyleyebilirim.

Milli takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop, sizin çok büyük başarılara imza atacağınızı inandığını söyledi. Siz neler söylersiniz? Bu oyuncu grubu sence tarih yazabilecek mi?

Yani çok genç bir takımız ama çok iyi yerlerde oynayan oyunculara sahibiz. Ben Hamit abiye kesinlikle katılıyorum. İnşallah şu andan itibaren tarih yazmaya başlayacağız. Herkes birbirine çok güveniyor.

Biz kulüp takımlara bakılmadan sahada bize destek verilmesini istiyoruz. Çünkü ister istemez etkilenmeler oluyor. Biz milli takım odaklıyız. Gerçekten çok istekliyiz. İyi işler yapmak istiyoruz. Geçen gün İrfan Can abi de söyledi. Takım ayırmaksızın destek verilmeli. İnşallah mahcup etmeyeceğiz.

Daha öne Türkiye'deki genç oyuncuların şans bulamadığı için Avrupa'ya gittiğini söylemiştin. Avrupa'ya giden biri olarak neler söylemek istersin?

Evet bunu demiştim. Önemli olan Avrupa'ya doğru zamanda ve doğru takıma gitmek. Bunun örnekleri de var. Erken gidip, geri dönenler oluyor.

Leicester City'de kiralık olarak 1 sezon geçirdin. Sana neler kattı?

Aslında çoğu futbolcu gidince bir sakatlık süreci oluyor. Gerçekten antrenmanlar ağır oluyor. Çok disiplinliler ve sahaya çıktığın zaman yüzde yüzünü vermek zorundasın. Bana da fiziksel olarak çokk şey kattı. Tabii ben de sakatlık yaşadım. Şu an Chelsea'ye giden Enzo Maresca hoca da beni esktra pozisyonlarda oynattı. Bana katkısı oldu. Bence fiziksel olarak geliştim.

Portekiz ile oynanacak maçta Cristiano Ronaldo ile karşılaşacaksın. Bu sende nasıl bir duygu oluşturuyor?

Tabii Ronaldo çok büyük bir oyuncu ve dünya yıldızı. Bizim ilk hedefimiz Gürcistan maçı, onu düşünüyoruz. Portekiz maçı da büyük bir maç. Gürcistan'ı yendiğimiz taktirde o maça da daha iyi çıkacağız. Heyecanlıyız bu açıdan. Yenebileceğimizi düşünüyorum.

İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol farkını nasıl görüyorsun?

İngiltere’de oyuncu kalitesi açısından, daha kaliteli tabii ki. Tempo olarak Süper Lig’in üstünde bir lig. 2-3 gün de bir maç oluyor. Çok maç oynanıyor. Fiziksel olarak çok şey katıyor. Çok disiplinli takımlar. Herkesin bir oyun planı var.’

Kerem Aktürkoğlu ile yakın arkadaşsınız. Kendisinde baskı var mı?

Kerem benim çok yakın arkadaşım. Futbolun bana kattığı çok özel isimlerden birisi. Kerem çok hırslı ve istekli. Sadece buraya odaklı şu anda.

2024 yılı içerisinde henüz bir galibiyet alamadık. Bu siz de baskı oluşturuyor mu?

Baskı oluşturmuyor, tam aksine bizi hırslandırıyor. Ona göre çalışıyoruz. Tek odak noktamız Gürcistan maçı.

Vinzenco Montella'nın kampta size uyguladığı yasaklar var mı?

Aslında kendisi oyuncularla çok anlayışlı. Herşeyi dozunda ve abartmadan yaptıkça bize karışmıyor. Çok şanslıyız bu açıdan. Bazı kulüpler bu açıdan yasaklar getirebiliyor. Kısıtlama yok. Herkesin keyfi gayet yerinde.

Sakatlıklar alakalı neler söylemek istersiniz, sizi etkiledi mi?

Ozan ve Enes’in sakatlıkları biraz ciddiydi. Çok üzüldük. İkisi de A Milli Takım için çok önemli oyuncular. Tedirginlik değil ama sezon sonu olduğu için çok maç oynandı. Tabii ki bir yorgunluk var. Hocamız ve hocanın ekibi çok iyi yönetiyoruz. Kendimden de örnek vereyim, benim de ağrılarım oldu ama riske atmak istemedik. Küçük bir şey, sakatlığı uzatabilir. Hocalarımız çok güzel yönetiyor bu durumu.

Turnuvada favori takımın var mı?

Türkiye. Finalde ise Fransa ile karşılaşmak istiyorum.

Fransa demişken... Seni Griezmann'a benzetiyorlar. Neler söylemek istersin?

Henüz U-17’de ilk kamptan beri benzetiyorlardı. Uzun zamandır gelen bir şey aslında. Tip ve oyun tarzı olarak benzetirlerdi.

Yunus EURO 2024 süreci Kurban Bayramı’na denk geldi. Ülkende uzakta neler söylemek istersin?

Hepimiz için önemli bir bayram. Tüm ülkemize ve gurbette yaşayan Türk vatandaşlarına sevdikleriyle güzel bir bayram diliyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. İnşallah bu bayram bize de güzel gelir. Çifte bayram olur umarım.’

A Milli Takım, EURO 2020’de fiziksel olarak eleştirildi. Bu defa bir benzeri olur mu sence?

Bu turnuvada bence tam tersi olacaktır. Çünkü hocamız İtalyan zaten. İtalyan hocalar fizik konusuna çok önem veriyor. Gerçekten mükemmel çalışıyoruz. Çift idman yapıyoruz. Herkes çok hazır. Açıkçası fark oluşturacağımızı düşünüyorum.

Montella’nın gol sevincini EURO 2024’te yapacak mısın?

Hocamızla ilişkimiz Adana’dan bu yana çok iyi. Ondan dolayı ona bir jestim vardı. Öyle kaldı gidiyor. Hoşuma da gidiyor. Yapmaya devam edeceğim. Çok da yakıştığını söylediler.