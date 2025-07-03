Galatasaray, Serie A'dan golcü avında! El Bilal Toure gündemde

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Atalanta'nın genç forveti El Bilal Toure için devrede.

Şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılılar, gol yollarında etkili bir ismi kadroya katmak için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Cimbom'un hedefindeki isim Atalanta forması giyen Malili santrfor El Bilal Toure. 23 yaşındaki genç golcü için Galatasaray'ın resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ancak bu transferde Galatasaray'ı zorlu bir yarış bekliyor. Aynı habere göre, Fransa'dan Marsilya, İspanya'dan Villarreal, İngiltere'den West Ham ve Wolverhampton da Toure'nin durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren futbolcu, 17 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.