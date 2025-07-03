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Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou Samsun'a geldi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsunspor&#039;un yeni transferi Antoine Makoumbou Samsun&#039;a geldi!
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsun'a geldi.

Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Makoumbou, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kırmızı-beyazlı kulüp yetkilileri ile taraftarlar tarafından karşılandı.

Kırmızı-beyazlı takım formalarını imzalayan Makoumbou, taraftarlarla tezahürat yaptı.

Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou Samsun'a geldi! - 1. Resim

Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf da çektiren Antoine Makoumbou, daha sonra havalimanından ayrıldı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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