Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou Samsun'a geldi!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsun'a geldi.
Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Makoumbou, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kırmızı-beyazlı kulüp yetkilileri ile taraftarlar tarafından karşılandı.
Kırmızı-beyazlı takım formalarını imzalayan Makoumbou, taraftarlarla tezahürat yaptı.
Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf da çektiren Antoine Makoumbou, daha sonra havalimanından ayrıldı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giymişti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran