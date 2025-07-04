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Kırk senelik serüven: Usta ressam Onay sanatını anlatacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırk senelik serüven: Usta ressam Onay sanatını anlatacak
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi, 6 Temmuz’a kadar İstanbul AKM’de sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN -Sergide Ömer Onay’ın geleneksel Türk motiflerini tekrar yorumladığı “Noktrün”, “Yitik Âlemler” ve “Zamandan Önce” adlı serilerinden eserler yer alıyor.

Sanatçı Onay, sergi çerçevesinde yarın AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek “Bilinç Akışı Söyleşileri”ne misafir oluyor. Usta ressam, saat 14.30’da gerçekleşecek söyleşide eserlerini ve 40 senelik sanat yolculuğunu anlatacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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