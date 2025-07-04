Kırk senelik serüven: Usta ressam Onay sanatını anlatacak

Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi, 6 Temmuz’a kadar İstanbul AKM’de sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN -Sergide Ömer Onay’ın geleneksel Türk motiflerini tekrar yorumladığı “Noktrün”, “Yitik Âlemler” ve “Zamandan Önce” adlı serilerinden eserler yer alıyor.

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Sanatçı Onay, sergi çerçevesinde yarın AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek “Bilinç Akışı Söyleşileri”ne misafir oluyor. Usta ressam, saat 14.30’da gerçekleşecek söyleşide eserlerini ve 40 senelik sanat yolculuğunu anlatacak.