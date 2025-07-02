Kılıçlar, sikkeler, heykeller... Türkiye bu tarihi eserleri ilk defa görüyor! 102 sergi başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 102 sergi projesi hayata geçmeye başladı. Proje kapsamında müzelerde tutulan pek çok tarihi eser gün yüzüne çıktı. Bolu'da Kalkhedon sikkeleri, Kastamonu'da 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı, Muğla Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ve dahası... İşte ülke genelinde başlayan 102 sergi serisinden ilk dikkat çekenler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Cumhuriyetin 102. yılına özel 102 sergi projesi başlattı.

102 serginin ilki Bolu'daki müzede başladı. "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" adlı sergide Bitinya bölgesinin doğusundaki Kalkhedon'dan (günümüzde Kadıköy) başlayıp, batısındaki Klaudiopolis'e (bugünkü Bolu) kadar uzanan antik hat konu işlendi.

30 Kalkhedon sikkesi ve 17 taş eser yer aldığı sergide toplamda 47 eser ziyaretçilerle buluştu.

Müzede daha önce gösterilmemiş eserler ilk defa yer aldı.

"BU ESERLER İLK DEFA SERGİYE ÇIKARILMIŞTIR"

Serginin açılışını Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya ve davetliler gerçekleştirdi.

Açılışın ardından ziyaretçiler, Arkeolog Ümit Karataş'ın anlatımıyla sergilenen eserleri inceledi.

Müze Müdürü Atılgan Kaya, "Bugün Bolu Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı 30 Kalkhedon sikkesi ve 17 taş eserden oluşan bir sergiyi burada açtık. Bitinya bölgesinin başlangıcı olan Kalkhedon'dan bitişi olan Klaudiopolis'e uzanan hattaki eserlerden oluşan sergidir burası. Biz burada bu sergiyi açarak bakanlığımız bünyesindeki 53. sergi olarak gün yüzüne çıkarmış bulunmaktayız. Bu eserler ilk defa sergiye çıkarılmıştır ve halkımızın beğenisine sunulmuştur" dedi.

Sergi, 2 Ekim tarihine kadar Bolu Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

3 BİN 500 YILLIK HİTİT KILICI

Kastamonu Müzesi'nde de 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı sergileniyor. Tarihte bilinen üç örneğinden biri olduğu tahmin edilen Hitit kılıcı, diğer 51 eserle ziyaretçilerle buluşuyor.

42 santimetre uzunluğunda, 6 santimetre genişliğindeki Hitit kılıcı en ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

HİTİT KILICI İLK DEFA TEŞHİRDE

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, müze binasının 1911 yılında yapılmış tarihi bir yapı olduğuna işaret ederek müze hakkında şu bilgileri veriyor:

"Müze, 1941 yılında Kastamonu, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop gibi çevre illerdeki tarihi eserlerin toplandığı depo olarak kullanılmaya başlanmış. Eserler çoğalınca 1952 yılında burası müze olmuş, o tarihten beri müze olarak kullanılmaktadır. Müdürlüğümüz envanterinde 1888 arkeolojik eser, 31 bin 952 sikke ve 6 bin 46 etnografik eser mevcut."

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını dile getiren Kale, "Cumhuriyetin 102. yılına özel, '102. Yılda 102 Sergi' projesi kapsamında müdürlüğümüz ev sahipliğinde bronz eserler sergisi açıldı. Bu eserler ilk kez teşhire çıktı. Ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Bunlar arasında çok önemli eserler var. Biri de Hitit kılıcı." diye konuşuyor.

PINARBAŞI İLÇESİNDE 1992 YILINDA BULUNDU

Bölgedeki Hitit yerleşimleri hakkında bilgi veren Kale, şunları kaydediyor:

"İlimizde Devrekani ilçesinde Hitit yerleşimi mevcut. Burada müze müdürlüğümüz tarafından uzun yıllar kurtarma kazıları yapıldı. Buradan çıkartılan eserler müzemize kazandırıldı. Hitit kılıcı Pınarbaşı ilçesinde 1992 yılında yüzey araştırması sırasında tespit edildi. Bu eserin önemi, dünyada birkaç örnekten biri olması. Bu kılıcın Çorum Müzesi, Amasra Müzesi ve bizde örneği var. Hitit dönemine tarihlendirilen yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir eser. Bronz döküm tekniğinde yapılan oldukça düzgün simetriye sahip. Bu kılıcın bulunması, bölgede Hititlerin yerleşim alanlarının daha geniş topraklara yayıldığının göstergesidir."

2 BİN 200 YILLIK BRONZ KADIN HEYKELİ SERGİLENECEK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sergilenecek.

"Denizden Gelen Kadın" sergisiyle 4 Temmuz'da ilk defa ziyarete açılacak.

Eserler, Marmaris Müze Müdürlüğünce projelendirilen ve Marmaris Ticaret Odası tarafından tefrişatı gerçekleştirilen Yeni Sergi Salonu'nda sergilenecek.

KALKHEDON'DAN KLAUDİOPOLİS'E

Bolu'daki 102 sergi kapsamında ilk defa ziyarete açılan eserlerin fotoğrafları: