İbranice kitaplar, altın sikkeler, heykeller! Kaçakçılar yakayı ele verdi

Malatya'da tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi. İbranice yazma eserler, 273 sikke, 6 yüzük ile 4 heykel ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiğini bildirildi.

Operasyon bilgisini Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından paylaştı.

273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ile muhtelif tarihi eserlerin ele geçirildiğini ifade eden Yavuz, gözaltına alınan 2 zanlının sorgusunun devam ettiğini kaydetti.