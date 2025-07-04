Filtreye 2 milyarlık sınır! İşte sigarada yeni dönemin şifreleri

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle sigara filtresi üretimine 2 milyar adetlik kapasite sınırı getirildi. İthalat kısıtlanacak, ihracat aracısız yapılacak ve bütün aşamalar denetlenecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye’de kaçak sigaranın satışının önüne geçmek için getirilen kurallara, sigara filtreleri de eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye’de sigara filtresi üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak iki milyar adet olacak. Ayrıca tesisler yeni teknolojiye sahip olmaları zorunluluğu bulunacak. Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1.000 metrekarelik kapalı alana sahip müstakil bir bina olacak şekilde belirlenecek. Filtre üretecek tesislerden her aşamada hizmet bedeli alınacak. Türkiye’de sigara filtresi üretim tesisi kurulabilmesi için Bakanlıktan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınması mecburi olacak. Sigara filtrelerinin ihracatı aracısız yapılacak. Filtre ithalatına ise kısıtlama getirildi.