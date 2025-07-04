Filtreye 2 milyarlık sınır! İşte sigarada yeni dönemin şifreleri
Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle sigara filtresi üretimine 2 milyar adetlik kapasite sınırı getirildi. İthalat kısıtlanacak, ihracat aracısız yapılacak ve bütün aşamalar denetlenecek.
HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye’de kaçak sigaranın satışının önüne geçmek için getirilen kurallara, sigara filtreleri de eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye’de sigara filtresi üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak iki milyar adet olacak. Ayrıca tesisler yeni teknolojiye sahip olmaları zorunluluğu bulunacak. Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1.000 metrekarelik kapalı alana sahip müstakil bir bina olacak şekilde belirlenecek. Filtre üretecek tesislerden her aşamada hizmet bedeli alınacak. Türkiye’de sigara filtresi üretim tesisi kurulabilmesi için Bakanlıktan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınması mecburi olacak. Sigara filtrelerinin ihracatı aracısız yapılacak. Filtre ithalatına ise kısıtlama getirildi.
- Filtre paketleri 50, 100, 120, 150, 200 adetten oluşan ambalajlarda piyasaya arz edilecek.
- Üretimden satışa, iadeden stok hareketlerine kadar her aşama denetime tabi olacak.
- Üretilen veya ithal edilen sigara filtreleri darphane tarafından tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilecek.
- Mevcut üretim tesisleri, 90 gün içinde yeni kurallara uygunluğu konusunda denetime tabi tutulacak.
- Yeni yönetmelikteki kurallara uygun olanların belgeleri güncellenecek.
- Uygun olmayan firmalara, eksikliklerini gidermeleri için 180 gün ek süre verilecek.
- Bu süre sonunda da şartları yerine getiremeyen firmaların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgeleri iptal edilecek ve üretim yapmalarına izin verilmeyecek.