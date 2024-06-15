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Sinem Kobal yıllar sonra setlere döndü! İşte yeni projesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinem Kobal yıllar sonra setlere döndü! İşte yeni projesi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekrana ara veren ve tüm vaktini kızlarıyla geçiren güzel oyuncu Sinem Kobal yıllar sonra setlere geri döndü. 36 yaşındaki oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.

‘Dadı’ , ‘Hürrem Sultan’ , ‘Küçük Sırlar’ , ‘Selena’ gibi birçok projede rol alan Sinem Kobal, uzun zaman sonra bir reklam çekimi için setlere geri döndü. 

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, ilk kızları Lalin’i 2020’de, ikinci kızları Leyla’yı ise 2022’de kucaklarına aldı. Kobal evlendikten sonra hiçbir dizi ve filmde rol almadı. Son olarak 2017 yılında ‘Yüz Yüze’ dizisinde oynadı.

Sinem Kobal yıllar sonra setlere döndü! İşte yeni projesi - 1. Resim

REKLAM FİLMİNDE OYNADI

7 yıl sonra kamera karşısına geçen Sinem Kobal, hayranlarını heyecanlandırdı. SnobMagazin'de yer alan habere göre; anne olduktan sonra ilk kez kamera karşısına geçen güzel oyuncu, Metropol İstanbul’un bahçe katında kurulan sette bir market çekimi için objektif karşısına geçti.

Sinem Kobal yıllar sonra setlere döndü! İşte yeni projesi - 2. Resim

Sıcak hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan Sinem Kobal, mini fan ile serinlemeye çalıştı.

YENİ PROJE SİNYALİ…

Bu dönüşüyle birlikte hayranlarına yeni projelerinin sinyalini veren Kobal, kariyerine hız kesmeden devam edeceğinin mesajını verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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