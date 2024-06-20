UEFA'yı resmen tehdit ettiler! "Gereğini yapın yoksa EURO 2024'ten çekiliriz"

Hırvatistan ile Arnavutluk arasında oynanan maçta yapılan "Sırpları öldür" tezahüratı sonrası Sırbistan, turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Sırbistan iki ülkenin de cezalandırılmasını isterken, UEFA'dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği şampiyonada sahada ortaya koyulan oyun kadar saha dışı konular da gündem oluyor.

Çarşamba günü Hırvatistan ile Arnavutluk arasında oynanan maçta iki takım taraftarlarının birlikte "Sırpları öldür" şeklinde tezahürat yapması, Sırbistan tarafından tepkiyle karşılandı.

"TURNUVADAN ÇEKİLMEMİZ PAHASINA DA OLSA..."

2-2 biten maçla ilgili konuşan Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Jovan Surbatoviç, UEFA'ya en güçlü şekilde yaptırım çağrısında bulundu.

Sırp devlet yayın kuruluşu RTS'ye konuşan Surbatoviç, "Bu bir skandal. Sonunda turnuvadan çekilmemiz pahasına da olsa UEFA'dan yaptırım isteyeceğiz" dedi.

Surbatoviç, "UEFA'dan her iki federasyonu da cezalandırılmasını talep edeceğiz. UEFA ceza vermezse nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz" ifadelerini de kullandı.

Surbatoviç, iki ülke taraftarının ceza alacağına emin olduğunu savundu ancak UEFA'dan şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Sırp Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e "utanç verici tezahüratlara” ilişkin bir şikayet mektubu gönderildiği kaydedildi.