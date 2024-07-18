Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i farka boğdu! İstanbul'dan 5 golle uğurladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında İngiltere Championship takımı Hull City ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Yurt dışı kampının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ
Fenerbahçe'nin golleri Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan'dan geldi. Hull City'nin tek sayısı Sincere Hall'dan geldi.
GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 23 Temmuz’da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynayacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi