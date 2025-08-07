Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yaptı

Fenerbahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen ve geçtiğimiz sezon apar topar gönderilen Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi maçında adeta şov yaptı. İki gol kaydeden isim, 3-1'lik galibiyetin en önemli mimarı olarak geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu ilk maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerken, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ise geceye damgasını vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Lech Poznan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Müsabaka, konuk ekip Kızılyıldız'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KIZILYILDIZ AVANTAJI CEBİNE KOYDU

Sırp ekibine galibiyeti getiren golleri 9'uncu ve 51'inci dakikalarda Rade Krunic ile 73'üncü dakikada Bruno Duarte kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 34'üncü dakikada Mikael Ishak'tan geldi.

Bu skorla birlikte Kızılyıldız, 12 Ağustos salı günü Sırbistan'da oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

RADE KRUNIC ŞOV YAPTI

Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a bedelsiz olarak transfer olan orta saha oyuncusu Rade Krunic, Lech Poznan karşısındaki performansıyla adeta geceye damga vurdu.

Sırp futbolcu, takımının 3-1 kazandığı maçta 2 gol kaydederek taraftarların beğenisini topladı.

SADECE 22 MAÇ

Rade Krunic, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sarı-lacivertlilerle 22 resmi karşılaşmada görev almış ve sadece 1 asistlik katkı sağlamıştı. Taraftarların eleştirisini alan isim, Jose Mourinho'nun gelişiyle takımdan ayrılmıştı.

