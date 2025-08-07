Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular

Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular
Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de oyunu hız kazandıracak yetenekli bir kanat oyuncusunun eksikliği bir kez daha ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferini en hızlı şekilde tamamlamak istiyor. Benfica Kulübü ile görüşmeler sürerken, Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'den ayrılık kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncu ile yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan Fenerbahçe, transferi resmileştirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - 1. Resim

22-25 MİLYON EURO BONSERVİS

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi ile Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda günlerdir devam eden görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti.

Portekiz basını, milli futbolcunun transferinin 22 milyon euro ile 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini yazdı. 

Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - 2. Resim

REKOR GELİYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmeyi çok istediği Aktürkoğlu'nun transferini söz konusu rakama sonuçlandırması halinde, geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19,5 milyon euro karşılığında alınan Youssef En-Nesyri'nin bonservis rekoru kırılmış olacak.

Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - 3. Resim

GALATASARAY DA KAZANACAK

Milli futbolcuyu Eylül 2024'te 12 milyon euroya Benfica'ya gönderen Galatasaray, günlerdir konuşulan transferin 25 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda, sözleşmede yer alan "sonraki satıştan yüzde 10 kâr" maddesi sebebiyle 1 milyon 300 euro daha kazanacak. 

Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - 3. Resim

 

