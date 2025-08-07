Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular

Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'den ayrılık kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncu ile yıllık 5 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan Fenerbahçe, transferi resmileştirmeye hazırlanıyor.

22-25 MİLYON EURO BONSERVİS

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi ile Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda günlerdir devam eden görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti.

Portekiz basını, milli futbolcunun transferinin 22 milyon euro ile 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

REKOR GELİYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmeyi çok istediği Aktürkoğlu'nun transferini söz konusu rakama sonuçlandırması halinde, geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19,5 milyon euro karşılığında alınan Youssef En-Nesyri'nin bonservis rekoru kırılmış olacak.

GALATASARAY DA KAZANACAK

Milli futbolcuyu Eylül 2024'te 12 milyon euroya Benfica'ya gönderen Galatasaray, günlerdir konuşulan transferin 25 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda, sözleşmede yer alan "sonraki satıştan yüzde 10 kâr" maddesi sebebiyle 1 milyon 300 euro daha kazanacak.