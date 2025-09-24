Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli pivot Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Milli basketbolcu, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyiyordu.

Fenerbahçe Beko, milli pivot Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 5,5 sayı, 2,4 ribaund ve 0,7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten "Her şey için teşekkürler" başlığıyla yapılan açıklamada, "2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

