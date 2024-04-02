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Haberler > Spor > Fenerbahçe için kritik gün! 'Ligden çekilme' ihtimali Adana Demirspor maçı biletlerini vurdu

Fenerbahçe için kritik gün! 'Ligden çekilme' ihtimali Adana Demirspor maçı biletlerini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Fenerbahçe için kritik gün! &#039;Ligden çekilme&#039; ihtimali Adana Demirspor maçı biletlerini vurdu

Spor Haberleri  / Ajanslar

Bugün kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir genel kurul düzenleyecek olan Fenerbahçe, "ligden çekilme" ihtimali sebebiyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor maçının biletlerini satışa sunmadı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yaptığı açıklamayla bugün kulüp tarihi açısından oldukça önemli bir genel kurul düzenleneceğini açıklamıştı. Genel kurula kısa bir süre kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı.

GALATASARAY MAÇININ DA BİLETLERİ AYNI DURUMDA

Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına yaptığı uyarıda genel kurul kararından önce Süper Kupa maçına bilet almamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek bugünkü olağanüstü Genel Kurul toplantısı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak olağanüstü Genel Kurulu'da 'takımın ligden çekilmesi' dahil alınacak aksiyonlarda yetki verilip verilmeyeceği oylanacak.

20 binin üzerinde katılım beklenirken, tartışılacak konuları ve alınacak kararları futbol kamuoyu merakla bekliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Ajanslar
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