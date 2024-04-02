Seçimlerde ‘Fenerbahçe etkisi’ iddiası

Maç sonrası yaşanan olaylarla ülkede ve dünyada geniş yankı uyandıran Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, oy pusulalarına yansıdı.

Milyonlarca seçmen beş yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek adına oy kullanmak için sandık başına gitti. Sandığa giden vatandaşların sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Maç sonrası yaşanan olaylarla ülkede ve dünyada geniş yankı uyandıran Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, oy pusulalarına yansıdı. Bir oy pusulasında bir vatandaşın oyunu F.Bahçeli Osayi Samuel’e verdiği görüldü.

Bir seçmenin ise sandık başına Fenerbahçe’nin kalecisi Livakovic’in ismi yazılı forma ile sandığa gitmesi dikkat çekti. Bir bölgedeki muhtarlık seçiminde ise, sandıktan Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Tadic’in fotoğrafının bulunduğu bir oy pusulası çıktı.

"İNSANLAR TEPKİ KOYDU"

Cem Küçük de Ak Parti'nin oy kaybını Fenerbahçeli taraftarlara bağladı. Türkiye Gazetesi Youtube kanalına konuk olan Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oy kullanmaya giderken Fenerbahçeli taraftarları gördüm, formayla gelmiştiler. İnsanlar tepki koydu. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler TFF'nin kendilerine haksızlık edildiğini söylüyordu. Özellikle Fenerbahçeliler bu konuda böyle düşünüyordu. Ben de Fenerbahçe'nin federasyon nezdinde katledildiğini düşünüyorum. Türkiye genelinde en az 1-2 puan etki etti. Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını düşünüyorum."