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Fenerbahçe maçı öncesi Slavia Prag fena karıştı: Hocası ateş püskürüp kadro dışı bıraktı

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Fenerbahçe maçı öncesi Slavia Prag fena karıştı: Hocası ateş püskürüp kadro dışı bıraktı
Başlık ResmiFenerbahçe maçı öncesi Slavia Prag fena karıştı: Hocası ateş püskürüp kadro dışı bıraktı

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, ligde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Tomas Chory'yi Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna almayacağını açıkladı.

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Sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacağı Slavia Prag'ta önemli bir gelişme yaşandı. Prag forması giyen Tomas Chory, ligde Hradec Kralove ile oynanan maçta sportmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart görerek 55. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Chory'nin gördüğü kırmızı karta oldukça sinirlenen Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, golsüz berabere kaldıkları maçın ardından Chory'ye Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçta forma vermeyeceğini söyledi.

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"İSTANBUL'A GELMEYECEK"

Oyuncusunu sert sözlerle eleştiren Trpisovsky, "Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE, PRAG İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü Slavia Prag'ı konuk edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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