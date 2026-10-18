Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve yıldız futbolcunun gelecek hafta ameliyat olacağını açıkladı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise İsmail Kartal ile Asensio arasında sorun olduğu iddialarına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve kulüp doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulduk, İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat edileceğini duyururken Çetin, teknik direktör İsmail Kartal ile Asensio arasında sorun olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun sakatlık sürecine ilişkin detayları paylaştı. Oyuncunun ağrılarını rehabilitasyonla kontrol altında tutmaya çalıştıklarını belirten Kulduk, sürecin uzaması üzerine MR çekildiğini ve diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini söyledi.

Lezyonun cerrahi müdahale gerektirdiğini ifade eden Kulduk, hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de Asensio'nun daha önceki ameliyatını gerçekleştiren İspanyol doktor Leyes ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde ameliyat kararının öne çıktığını aktaran Kulduk, futbolcunun da görüşü doğrultusunda gelecek hafta için planlama yapıldığını kaydetti.

Asensio'nun daha önce yaşadığı sakatlıklara da değinen Ahmet Kulduk, geçen sezon Beşiktaş maçında meydana gelen diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesinin yanı sıra bu sezon üst adalesinde yaşadığı sakatlığın cerrahi müdahale gerektirmediğini vurguladı.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin açıkladı, Asensio gerçeği ortaya çıktı! Ameliyat kararı

OĞUZ ÇETİN'DEN İSMAİL KARTAL-ASENSIO İDDİALARINA CEVAP

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise takım içindeki birlikteliğe ve kulüp yönetiminin çalışma anlayışına dikkat çekti. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin taraftarın beklentilerini karşılamak için yoğun mesai harcadığını belirten Çetin, İsmail Kartal ve futbolcuların da takımdaşlık ruhu ve aidiyet duygusuyla hareket ettiğini ifade etti.

Başkan Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaşanan Alex sürecine atıfta bulunarak, "Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum." sözlerini hatırlatan Çetin, bu hassasiyetin sezon başından bu yana takım içinde gözetildiğini söyledi. İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında sorun bulunduğu yönündeki iddialara da tepki gösteren Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluğa neden olmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Fenerbahçede Oğuz Çetin açıkladı, Asensio gerçeği ortaya çıktı! Ameliyat kararı

TARAFTARA BİRLİK ÇAĞRISI

Sakatlık sürecine ilişkin spekülasyonlara karşı taraftara seslenen Oğuz Çetin, kulübün yapacağı açıklamaların takip edilmesini istedi. Benzer iddiaların ilerleyen dönemde başka futbolcular üzerinden de gündeme getirilebileceğini savunan Çetin, taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını ve bu doğrultuda çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Çetin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Biz şuna inanıyoruz. Taraftarlarımızın beklentisi çok büyük. Bizler ne amaçla burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda, 12 yıldır beklenen-özlenen şampiyonluk yolunda Mayıs 2027'de inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bu yolu yürümemiz gerekiyor ve yürüyeceğiz de."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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