Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de skordan çok oyunun temposuna dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin hücum anlayışını eleştirdi. Tecrübeli yorumcu, Lukaku için de dikkat çeken bir öneride bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, takımın skor üretmesine rağmen oyunun temposunu artırması gerektiğini söyledi. Tecrübeli yorumcu, bazı futbolcuların performansına dikkat çekerken Romelu Lukaku üzerinden de hücum planına ilişkin öneride bulundu.

İlker Yağcıoğlu o isme dikkat çekti: Performansında düşüş var

SKOR NET, TEMPO YETERSİZ

Fenerbahçe’nin yoğun maç takvimi içinde üç puan almasının önemine vurgu yapan İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin savunma performansına ve hücum istatistiklerine dikkat çekti. Ligde dört maçtır gol yenmediğini belirten Yağcıoğlu, Alanyaspor karşısında ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

“3-0, net bir skor. Sayılmayan üç tane gol; ikisi haklı, biri haksız. Kaçan net 6 tane pozisyon varmış, istatistikler öyle söylüyor. 23 şut çekmiş, 44 kez rakip ceza sahası alanında topla buluşmuş. Baktığın zaman fazla bir şey söyleyemezsin” diyen Yağcıoğlu, buna rağmen oyunun hızından memnun olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe’nin topa sahip olduğunda oyunu yavaş ilerlettiğini ifade eden tecrübeli yorumcu, “Oyun çok yavaş oynanıyor. Yavaş, yavaş yavaş... Ama sonunda işi bitiriyor. Bu takımın belirli zamanlarda temposunu artırması lazım” sözleriyle sarı-lacivertlilere uyarıda bulundu.

İlker Yağcıoğlu o isme dikkat çekti: Performansında düşüş var

SLAVIA PRAG VE GALATASARAY DERBİSİ VURGUSU

Fenerbahçe’nin hafta içinde İngiltere’de aldığı farklı mağlubiyetin yanı sıra yolculuk ve psikolojik yorgunluğun da performansı etkilemiş olabileceğini belirten Yağcıoğlu, yoğun fikstürün takım üzerindeki etkisini kabul etti.

Sarı-lacivertlilerin önündeki Slavia Prag ve Galatasaray maçlarına da dikkat çeken Yağcıoğlu, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin önemini şu sözlerle anlattı:

“Çok önemli maçlar... Slavia Prag üstüne Galatasaray derbisi. Bugün bir beraberlik olsa, bir şey olsa ne derbinin anlamı kalır ne bir şey kalır. O yüzden bu maçı kazanması Fenerbahçe açısından son derece önemli.”

İlker Yağcıoğlu o isme dikkat çekti: Performansında düşüş var

LUKAKU VE KEREM’İN GOLLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yağcıoğlu, Alanyaspor karşısında gol sevinci yaşayan Romelu Lukaku ve Kerem’in performanslarını da değerlendirdi. İlk golünü atan Lukaku’nun rahatladığını gözlemlediğini belirten yorumcu, Kerem’in gol ve asistle katkı vermesinin de oyuncunun özgüveni açısından önemli olduğunu söyledi.

Kante-Guendouzi ikilisinin performansını beğenen Yağcıoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can ve Levent Mercan’ın da iyi bir maç çıkardığını ifade etti. Levent’in hem savunmada hem hücumda etkili olduğunu belirten yorumcu, uzun süredir forma giymemesinin oyuncunun enerjisini etkilediğini dile getirdi. Yağcıoğlu, son dönemde beklenen skor katkısını veremediğini söylediği Greenwood için ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Greenwood bu aralar ilk geldiği ve birkaç maç üst üste koyduğu performansın altında gitmeye başladı. Çok skor yapmasına, katkı sağlamasına alışmıştık. Onda birazcık bir düşüş var.”

İlker Yağcıoğlu o isme dikkat çekti: Performansında düşüş var

LUKAKU İÇİN ORTA ÖNERİSİ

Fenerbahçe’nin hücum organizasyonlarında Lukaku’nun fiziksel özelliklerinden daha fazla yararlanabileceğini savunan Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin orta sayısının yetersiz kaldığını belirtti.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor karşısında 8 isabetli orta yaptığını, konuk ekibin ise 18 orta denemesinde bulunduğunu aktaran Yağcıoğlu, Lukaku gibi hava toplarında etkili bir santrforun varlığında kanat organizasyonlarının artırılabileceğini söyledi.

Tecrübeli yorumcu, “Şimdi Lukaku varsa; ayağına atmak güzel, hani ayağına atıp koşmak güzel. Çünkü o topları saklayabiliyor. Ama kenarlara indiğin zaman da orada Lukaku gibi bir dev varsa havadan sana bir şekilde indirir. Kaleye vurup gol atar. Belki bunu da bir plan olarak İsmail Kartal’ın düşünmesi lazım ya da biraz daha fazla kullanması lazım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin rakibine fazla fırsat vermeden kazandığını belirten Yağcıoğlu, değerlendirmesinin sonunda hakemin yönetimini de eleştirdi ve “Hakem de kötü bir maç yönetti” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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