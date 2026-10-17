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Fenerbahçe'de Asensio depremi: İspanyol yıldızdan yıkan haber!

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Fenerbahçe'de Asensio depremi: İspanyol yıldızdan yıkan haber!
Başlık ResmiFenerbahçe'de Asensio depremi: İspanyol yıldızdan yıkan haber!

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve operasyon sonrası yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürüldü.

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Aston Villa ve Alanyaspor karşılaşmalarında görev yapamayan İspanyol futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ASENSIO İÇİN OPERASYON KARARI

A Spor'da yer alan habere göre, dizine uygulanan iğne tedavisinden istenen sonucu alamayan Marco Asensio için ameliyat kararı verildi. İspanyol yıldızın yurt dışında ameliyat olacağı ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

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Başlık ResmiMarco Asensio

"HEM ASENSİO HEM KULÜP AÇIKLAYACAK"

Alanyaspor maçının ardından Marco Asensio iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Kartal, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

DİZİNDE REAKSİYON TESPİT EDİLMİŞTİ

Sarı lacivertliler, 14 Ekim'deki Aston Villa karşılaşması öncesinde Asensio'nun dizinde, Rizespor maçında aldığı darbeye bağlı reaksiyon tespit edildiğini duyurmuştu. Fenerbahçe, rehabilitasyon sonrasında oyuncunun maç sürelerini kademeli artırmayı öngören programı da dikkate alarak Asensio'yu tedbir amacıyla kadroya dahil etmemişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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