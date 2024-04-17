Fenerbahçe namağlup şampiyon!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup etti ve seriyi 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

Kısa süre önce EuroLeague şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde final serisinde ÇBK Mersin'i 3-0'la geçerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler normal sezonda 28 maçının tamamını kazanırken play-off mücadelelerinde çıktığı 7 maçı da kazanarak yenilgisiz şampiyon oldu.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde normal sezonda 28'de 28, play-off serisinde ise 7'de 7 yaparak namağlup şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım üst üste 6. kez ligi şampiyon tamamladı ve toplamda 18. zaferine ulaştı.