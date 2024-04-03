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Fenerbahçe'den Süper Kupa Finali ve Türkiye Kupası açıklaması!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Süper Kupa Finali ve Türkiye Kupası açıklaması!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı takımıyla çıkacaklarını açıkladı. Bilecik, Türkiye Kupası'na 2 sezon katılmama kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, açıklamalarda bulundu. Erol Bilecik şu ifadeleri kullandı:

KENDİ YOL HARİTAMIZI ÇIKARDIK

"Dün tarihi bir gün yaşadık. Yaklaşık 24 binin üzerinde katılım oldu. Muazzam kalabalıklar oldu. Genel olarak oy birliğiyle kabul edilen 4 madde vardı. Bu 4 maddenin koşulları vardı. Fenerbahçe'nin ortaya koymuş olduğu bütünlüğün, birliğin görülmesi güzeldir. Alınan 4 kararı 14.00 itibarıyla yaptığımız toplantıda karar aldık. Kendi yol haritamızı çıkardık. 

Aldığımız karar maçlara çıkmamak değil. Süper Kupa'ya U19 takımımızla gideceğiz."

TFF'YE YAZI GÖNDERDİK

"15.35'te TFF'ye yazı gönderdik. Süper Kupa'yı ileri bir tarihe erteleyecekseniz ve yabancı hakem atayacaksanız bize bildirin dedik. Bu çürümenin resmi ortaya çıktı. Kararımız U19 takımıyla Urfa'ya gitme kararı aldık. Yarına kadar bir değişiklik olmazsa hazırlıklarımız bu şekilde olacak. Taraftarımız bize güvensin. İyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Taraftarımızın kendini kötü hissettirecek bir konum olmayacak. Taraftarımızın maça gitmesi için hazırlık yapmasına gerek yok. Aynı gün uçakla döneceğiz. Urfa kentine bir mesajımız var: Orada bir rekabeti sergileyen müthiş atmosferden affımızı isteyeceğiz. Boynumuzun borcu olsun sezon bitince ya da uygun bir zamanda Urfalılara Fenerbahçe A Takımı'nı seyrettireceğiz."

"Fenerbahçe, Olympiakos'la 11 Nisan'da karşılaşacak. Ülke puanı için çok önemli."

"Arkadaşlarımız gerekli planları yaptı. Çok rahat olsunlar. U19 için de tarihi fırsat."

"Mevcut dönem mayıs sonu itibarıyla bitecek. Yeni bir kurul kurulacak."

GELECEK 2 SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMAK

"Türkiye Kupası'ndan affınızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrası TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız. Türkiye Kupası'na 2 sezon katılmama kararı aldık.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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