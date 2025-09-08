Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe tek farkla mağlup oldu

Fenerbahçe tek farkla mağlup oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe tek farkla mağlup oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Dubai Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, parkeden 93-92 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşılaştığı Dubai Basketbol'a 93-92 mağlup oldu.

İLK DEVREDE 10 SAYILIK FARK

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-21 üstün tamamlayan Dubai Basketbol, soyunma odasına da 50-40 önde gitti.

FENERBAHÇE TEK SAYIYLA KAYBETTİ

Üçüncü çeyreği de 69-68 önde bitiren Dubai Basketbol, maçtan 93-92'lik galibiyetle ayrıldı.

