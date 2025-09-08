Fenerbahçe tek farkla mağlup oldu
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Dubai Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, parkeden 93-92 mağlup ayrıldı.
İLK DEVREDE 10 SAYILIK FARK
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-21 üstün tamamlayan Dubai Basketbol, soyunma odasına da 50-40 önde gitti.
FENERBAHÇE TEK SAYIYLA KAYBETTİ
Üçüncü çeyreği de 69-68 önde bitiren Dubai Basketbol, maçtan 93-92'lik galibiyetle ayrıldı.
