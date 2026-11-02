Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör çatlağı

İsmail Kartal gitti ama Fenerbahçe’de dertler bitmedi. Göztepe şoku sonrası ikinci kez toplanan sarı lacivertliler daha da karıştı. Aziz Yıldırım’ın katılmadığı zirvede bir grup yabancı, diğer grup yerli hoca istedi.

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Fenerbahçe puan puan erirken, camia çözüm bekleyedursun, yönetim yeni krizlere yelken açmış durumda. Göztepe yenilgisinin ardından Aziz Yıldırım’ın isteği üzerine Mahmut Uslu tarafından acil kodlu bir toplantı yapan sarı lacivertli yönetim, dün de yine başkandan mahrum bir araya geldi. Takımın mevcut durumunu masaya yatırarak çözüm için fikir beyan eden yöneticiler, yine ortak bir noktada buluşamadı. Barış Göktürk ile Cihan Kamer’in başını çektiği bir grup yabancı hocada ısrar edip Sergio Conceiçao ismini ortaya attı. Yusuf Buğra Tanık, Özgür Peker, Volkan Akan ve Fatih Aslan da bu safta yer aldı.

Aykut Kocaman

KOCAMAN İNADI

Sezon başında İsmail Kartal isminde ısrar edip Aziz Yıldırım’ı Aykut Kocaman’dan vazgeçiren bu isimler şimdi de Conceiçao hamlesi yaparken, bu fikrin karşısında duranların tavrı ise net. İlk günden beri Aykut Kocaman taraftarı olan yöneticiler, takımı içinde bulunduğu kaostan çıkarmak için efsane teknik adamın kapısını çalmaktan yana. Bütün bu tartışmaların içinde ise Başkan Aziz Yıldırım yer almıyor. Yurt dışında olduğu için toplantılara katılmayan Yıldırım’ın dönüşte, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Batuhan Özdemir’den bilgi aldığı belirtiliyor. Hoca konusunda Yıldırım’ın son kararı vermesi bekleniyor.

Oğuz Çetin

OĞUZ ÇETİN TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe’de yönetim ikiye bölünmüşken, herkesin hemfikir olduğu konu; Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in suyunun ısındığı. Takım mühendisliğinde sınıfta kalan Çetin’in Fenerbahçe’deki günlerinin artık sayılı olduğu belirtiliyor. Başkan Aziz Yıldırım, yeni hocayla birlikte Çetin için de bir karar verecek.

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