Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör çatlağı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör çatlağı
Başlık ResmiFenerbahçe yönetiminde teknik direktör çatlağı

İsmail Kartal gitti ama Fenerbahçe’de dertler bitmedi. Göztepe şoku sonrası ikinci kez toplanan sarı lacivertliler daha da karıştı. Aziz Yıldırım’ın katılmadığı zirvede bir grup yabancı, diğer grup yerli hoca istedi.

Kaydet
|
Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe puan puan erirken, camia çözüm bekleyedursun, yönetim yeni krizlere yelken açmış durumda. Göztepe yenilgisinin ardından Aziz Yıldırım’ın isteği üzerine Mahmut Uslu tarafından acil kodlu bir toplantı yapan sarı lacivertli yönetim, dün de yine başkandan mahrum bir araya geldi. Takımın mevcut durumunu masaya yatırarak çözüm için fikir beyan eden yöneticiler, yine ortak bir noktada buluşamadı. Barış Göktürk ile Cihan Kamer’in başını çektiği bir grup yabancı hocada ısrar edip Sergio Conceiçao ismini ortaya attı. Yusuf Buğra Tanık, Özgür Peker, Volkan Akan ve Fatih Aslan da bu safta yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesi ortaya çıktı: İki yerli, bir yabancı aday!
Aykut Kocaman
Başlık ResmiAykut Kocaman

KOCAMAN İNADI

Sezon başında İsmail Kartal isminde ısrar edip Aziz Yıldırım’ı Aykut Kocaman’dan vazgeçiren bu isimler şimdi de Conceiçao hamlesi yaparken, bu fikrin karşısında duranların tavrı ise net. İlk günden beri Aykut Kocaman taraftarı olan yöneticiler, takımı içinde bulunduğu kaostan çıkarmak için efsane teknik adamın kapısını çalmaktan yana. Bütün bu tartışmaların içinde ise Başkan Aziz Yıldırım yer almıyor. Yurt dışında olduğu için toplantılara katılmayan Yıldırım’ın dönüşte, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Batuhan Özdemir’den bilgi aldığı belirtiliyor. Hoca konusunda Yıldırım’ın son kararı vermesi bekleniyor.

Oğuz Çetin
Başlık ResmiOğuz Çetin

OĞUZ ÇETİN TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe’de yönetim ikiye bölünmüşken, herkesin hemfikir olduğu konu; Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in suyunun ısındığı. Takım mühendisliğinde sınıfta kalan Çetin’in Fenerbahçe’deki günlerinin artık sayılı olduğu belirtiliyor. Başkan Aziz Yıldırım, yeni hocayla birlikte Çetin için de bir karar verecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.