Fenerbahçe'nin teknik direktör listesi ortaya çıktı: İki yerli, bir yabancı aday!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetinin ardından teknik direktör arayışını hızlandırırken an itibarıyla üç ismin öne çıktığı belirtildi.

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Yeni teknik adamın belirlenmesi için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yönetim, yeni hoca ve futbol yapılanmasını masaya yatırmak üzere dün toplandı.

YILDIRIM TOPLANTIYA KATILACAK

Teknik direktör konusunun öncelikli gündem maddesi olduğu toplantıya uzaktan katılan Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün gerçekleştirilecek toplantıda bizzat yer alacağı öğrenildi.

ÜÇ İSİM GÜNDEMDE

TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için şu an üç isim ön plana çıkıyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Sergio Conceiçao, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu yer alıyor.

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Sergio Conceiçao

TEK YABANCI SERGİO CONCEİÇAO

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ı çalıştıran 51 yaşındaki Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor. Kariyerinde Porto ve Milan gibi önemli kulüplerde görev yapan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alıyor.

Aykut Kocaman

YERLİ ADAYLAR KOCAMAN VE BELÖZOĞLU

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman da listede yer alan isimlerden. Tecrübeli teknik adam, son olarak 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırmıştı. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan diğer aday Emre Belözoğlu'nun ise Kasımpaşa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Emre Belözoğlu

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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