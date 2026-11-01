Fenerbahçe'den yönetim krizi ve istifa iddiasına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler hakkında ortaya atılan yönetim krizi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerini konu alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

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"BU HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Elis Buse Araç tarafından paylaşılan, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Yöneticilerimiz Batuhan Özdemir ve Savaş Adalet, tarifeli uçakla seyahat ederek Barcelona–Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etmişlerdir. Haberde adı geçen Ömer Onan ise son iki yıldır Barcelona şehrine dahi gitmemiştir.

Başkanımızın söz konusu yöneticilerimize futbol takımımızla ilgili herhangi bir görev verdiği, Barcelona seyahati nedeniyle kendilerine tepki gösterdiği veya istifalarını istediği yönündeki iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Haberde aktarılan konuşmalar yaşanmamış, iddia edilen yönetim krizi hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır.

Fenerbahçe’mizin içinde bulunduğu hassas dönemi fırsat bilerek, kulübümüzün yönetiminde ayrışma varmış algısı oluşturmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz." denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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