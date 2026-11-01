Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'den yönetim krizi ve istifa iddiasına ilişkin açıklama

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'den yönetim krizi ve istifa iddiasına ilişkin açıklama
Başlık ResmiFenerbahçe'den yönetim krizi ve istifa iddiasına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler hakkında ortaya atılan yönetim krizi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaydet
|

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerini konu alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe yönetiminde kritik saatler: İstifa ihtimali masada
SPOR

Fenerbahçe yönetiminde kritik saatler: İstifa ihtimali masada

"BU HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Elis Buse Araç tarafından paylaşılan, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür.

Yöneticilerimiz Batuhan Özdemir ve Savaş Adalet, tarifeli uçakla seyahat ederek Barcelona–Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etmişlerdir. Haberde adı geçen Ömer Onan ise son iki yıldır Barcelona şehrine dahi gitmemiştir.

Başkanımızın söz konusu yöneticilerimize futbol takımımızla ilgili herhangi bir görev verdiği, Barcelona seyahati nedeniyle kendilerine tepki gösterdiği veya istifalarını istediği yönündeki iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur.

Haberde aktarılan konuşmalar yaşanmamış, iddia edilen yönetim krizi hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır.

Fenerbahçe’mizin içinde bulunduğu hassas dönemi fırsat bilerek, kulübümüzün yönetiminde ayrışma varmış algısı oluşturmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz." denildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.