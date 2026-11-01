Fenerbahçe yönetiminde kritik saatler: İstifa ihtimali masada
tepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Saat 14.00'te olağanüstü toplanacak yönetim kurulunun gündeminde istifa seçeneğinin de bulunduğu öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın ardından kulüpteki son durumu ve alınacak adımları değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ SAAT 14.00'TE TOPLANIYOR
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle bir araya gelecek. Toplantıda Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin yanı sıra kulübün mevcut durumu ve geleceğe yönelik atılacak adımların masaya yatırılacağı belirtildi.
İSTİFA SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından yönetimin önündeki seçeneklerin değerlendirileceği toplantıda, istifa ihtimalinin de gündeme geleceği ifade edildi. Yönetim kurulunun yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'de nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu.