Yanal'ın "Niye gönderdiniz?" çıkışına Talisca'dan olay cevap: Acun Ilıcalı vurgusu yaptı!
Fenerbahçe'de sezon başında beklenmedik bir şekilde takımdan gönderilen Anderson Talisca, Ersun Yanal'ın yaptığı ayrılık eleştirisine cevap verdi. Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki gerilime dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Sarı lacivertlilerin kadro yapılanmasını ve son maçlarda aldığı kötü sonuçları değerlendiren Ersun Yanal, Anderson Talisca'nın gönderilmesini eleştirdi.
"LEBLEBİ GİBİ GOL ATAN ADAMI NİYE GÖNDERDİNİZ?"
Fenerbahçe'nin planlamasının yanlış olduğunu belirten Yanal, Anderson Talisca'nın gönderilmesinin büyük bir hata olduğunu belirterek "Bu kadronun ofansif iki oyuncusunu niye gönderdiniz? Yerlerine daha kaliteli bir oyuncu niye almadınız? İstifa eden hocayla niye devam ettiniz? Bu ciddi anlamda keyfî bir karardır!" 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?" ifadelerini kullandı.
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TALISCA'DAN ACUN ILICALI CEVABI
Ersun Yanal'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yorum yapan Anderson Talisca, Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki gerilime vurgu yaparak "Tüm bunların neden yaşandığını anlamak çok kolay! Ne de olsa beni kulübe getiren Acun Ilıcalı'ydı." ifadelerini kullandı.