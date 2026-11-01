Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: "Göreve talip olunmaz, layık olunur"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından hakem Reşat Onur Coşkunses'i sert sözlerle eleştirdi. Hakemin çok kötü bir yönetim sergilediğini belirten Belözoğlu, "Hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti." diye konuştu. Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin de konuşan 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, layık olunur" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK İYİ KARŞILIK VERDİK"

Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyleyen Belözoğlu, "Kenar, 8, bek rotasyonunu en iyi yapan, ceza sahasında hızla çoğalan, çok rotasyonları olan bir takım. Vincenzo Hoca'ya Avrupa'da da rakip oldum. Burada gayet başarılı işler yapıyor. Buna çok iyi karşılık verdik. Bugün daha iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Hızlı kaymalara ihtiyacımız vardı, ne zaman bekleri iyi savunduk, o zaman Beşiktaş'ı püskürttük." şeklinde konuştu.

"HAKEM ÇOK AMA ÇOK KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ"

Hakemin çok kötü bir maç yönettiğini belirten Emre Belözoğlu, "Oyuncularımın hakkını aramam lazım Bugün hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 1. dakikada, 40. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Adam Arous'un görmediği kırmızı kart. Korner atılıyor, faul veriyor, kimse kaleciye dokunmuyor. Kasımpaşa'nın geçen seneden beri bu hatalar aleyhine yapılıyor. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Sadece çalışmanın, tekrarların, inanmanın eseriyiz. En büyük pay sahibi oyuncularım. Üzülmesi gereken taraf biziz. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti. Hakem hatalarına bağlı olarak 4-5 puan daha fazlamız olması lazımdı." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa - Beşiktaş

F.BAHÇE'DE GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK OLUNUR"

Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin konuşan 46 yaşındaki teknik adam, "Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde... çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak. Ama bugün bu sorunun muhatabı, öznesi ben olmadığımı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'yi yöneten yöneticiler, bugün camianın büyüklerinin vermiş olduğu bir karar özelinde değerlendirme yapacak bir konumda ve durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak bence olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum. Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir." dedi.

"BEN TAMAMEN KASIMPAŞA'YA MOTİVEYİM"

Şu anda Kasımpaşa'ya odaklı olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Biraz önce söylediğim gibi bu sorunun öznesinin kendim olmadığını düşünüyorum. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber." ifadelerini kullandı.

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