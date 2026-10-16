Fenerbahçe'de Asensio bilmecesi! Alanyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmayan İspanyol futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken, Marco Asensio'nun son durumu merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle Aston Villa deplasmanında forma giyemeyen İspanyol futbolcudan yeni haber geldi.

SON ANTRENMANA KATILMADI

Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte Marco Asensio, maç öncesindeki son antrenmanda yer almadı. HT Spor'un haberine göre sakatlığı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı kaldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Asensio'nun sağlık durumu Fenerbahçe'de yakından takip ediliyor. Son idmanda da takımla birlikte çalışamayan yıldız oyuncunun Alanyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

SEZON PERFORMANSI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta toplam 402 dakika süre aldı. İspanyol hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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